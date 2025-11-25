Homem é preso após manter companheira em cárcere em Corumbá

O caso aconteceu no início deste mês
Divulgação/ Polícia Civil
A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá prendeu, na segunda-feira (24), um homem investigado por manter a companheira em cárcere privado, agredi-la violentamente e ameaçá-la de morte, em um caso ocorrido no dia 2 de novembro. A vítima, que estava com a filha de apenas 10 meses no colo durante parte das agressões, foi atacada com chutes, tapas e socos. O autor ainda arremessou um para-brisa de carro e um banco de madeira contra ela.
De acordo com a Polícia Civil, além da violência física, o suspeito impediu a mulher de sair da residência, escondendo a chave da porta e utilizando uma faca para ameaçá-la. Diante da gravidade dos fatos, a delegada responsável pelo caso representou ao Judiciário pela prisão preventiva do investigado.
A Justiça acatou o pedido, e equipes da DAM cumpriram o mandado nesta segunda-feira. O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.
