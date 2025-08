Homem é preso com drogas em ônibus interestadual em Corumbá

Divulgação/ PM

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (1), após ser flagrado com drogas escondidas em uma mala com fundo falso, durante fiscalização da Polícia Militar em um ônibus interestadual nas imediações do Posto Fiscal Lampião Aceso, em Corumbá. A ação foi realizada por equipe da Força Tática durante patrulhamento preventivo.



De acordo com a polícia, o suspeito chamou atenção por demonstrar nervosismo durante a abordagem ao veículo que seguia de Corumbá para Campo Grande. Em entrevista, apresentou informações contraditórias sobre a quantidade de bagagens que possuía. A inconsistência entre o relato do passageiro e a etiqueta da passagem levou a equipe a aprofundar a verificação.



Com o apoio do motorista, os policiais identificaram uma segunda mala pertencente ao mesmo indivíduo. Dentro dela, foi localizado um fundo falso contendo um tablete de substância análoga à maconha do tipo "skunk", com peso total de 2,168 kg. Na carteira do suspeito, os agentes ainda encontraram uma pequena porção de substância semelhante à cocaína, pesando 0,70g.



O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi apresentado à autoridade policial.



Denuncie



A Polícia Militar informou que atua de forma contínua no combate ao tráfico de drogas nas rotas utilizadas para o escoamento de entorpecentes entre fronteiras e grandes centros urbanos. A instituição reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas pelos telefones 190 ou 181.

