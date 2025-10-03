Homem é preso com facão em caso de violência doméstica em Corumbá

Divulgação/ PM

Um homem de 29 anos foi preso após descumprir medida protetiva e ameaçar sua companheira, de 26 anos, em Corumbá. A ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (03), por volta das 3h30, em uma residência localizada na Rua Colombo, região central da cidade.



Acionada via Copom, a equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar encontrou o suspeito escondido em um dos cômodos do imóvel, portando um facão, o que representava risco à integridade da vítima. Após a abordagem, os policiais realizaram a contenção do homem e apreenderam a arma branca.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A Polícia Militar destacou a importância das denúncias de violência doméstica, que podem ser feitas pelo telefone 190, com garantia de sigilo e atendimento imediato.

