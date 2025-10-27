Homem é preso em Ladário por agredir companheira grávida

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (27) um homem identificado como “Brade”, acusado de agredir sua companheira grávida de cerca de três meses, no município de Ladário. O crime aconteceu no último dia 19 de outubro, e o mandado de prisão preventiva foi cumprido após representação da autoridade policial e deferimento do Poder Judiciário.



De acordo com as investigações, a vítima relatou que o companheiro apresentava comportamento ciumento e agressivo, o qual se agravava com o consumo de bebidas alcoólicas. No dia das agressões, ela tentou se afastar por medo, mas foi alcançada pelo autor, que a puxou, arranhou, apertou seu pescoço e desferiu uma facada nas costas, além de um chute na região abdominal.



Diante da gravidade do caso e do risco à integridade física da mulher e do bebê, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida na manhã desta segunda-feira. Durante interrogatório, “Brade” confessou as agressões e permanece à disposição da Justiça.

