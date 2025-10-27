Homem é preso por agredir companheira em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira (27) um homem de 43 anos suspeito de agredir fisicamente a companheira de 37 anos em uma residência localizada na Rua Cabral, em Corumbá. O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.



De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teve início após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima relatou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que o companheiro já possuía medida protetiva de urgência vigente.



Vizinhos acionaram o COPOM após ouvirem gritos e barulhos vindos do interior da casa. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a mulher com dores na mandíbula e na perna esquerda, enquanto o agressor apresentava escoriações no rosto e nas costas, causadas durante a tentativa de defesa da vítima.



No momento da abordagem, o homem se trancou no quarto, obrigando os militares a arrombarem a porta com autorização da mulher. Ele foi localizado deitado sobre a cama, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

