Acessibilidade

27 de Outubro de 2025 • 14:31

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Homem é preso por agredir companheira em Corumbá

O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva

Da redação

Publicado em 27/10/2025 às 10:59

Atualizado em 27/10/2025 às 11:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira (27) um homem de 43 anos suspeito de agredir fisicamente a companheira de 37 anos em uma residência localizada na Rua Cabral, em Corumbá. O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teve início após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima relatou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que o companheiro já possuía medida protetiva de urgência vigente.

Vizinhos acionaram o COPOM após ouvirem gritos e barulhos vindos do interior da casa. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a mulher com dores na mandíbula e na perna esquerda, enquanto o agressor apresentava escoriações no rosto e nas costas, causadas durante a tentativa de defesa da vítima.

No momento da abordagem, o homem se trancou no quarto, obrigando os militares a arrombarem a porta com autorização da mulher. Ele foi localizado deitado sobre a cama, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• PM resgata crianças trancadas sozinhas e conduz mãe por maus-tratos em Corumbá

• Homem é preso por ameaçar companheira com faca em Corumbá

• Corumbá amplia consultas e procedimentos oftalmológicos no município

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Fogo

Incêndio de grandess proporções atinge loja no centro de Corumbá

Ajuda

Bombeiros resgatam jovem com dores no tórax em região remota do Pantanal

Socorro

Bombeiros resgatam homem engasgado em fazenda no Pantanal

Imasul solta sete macacos-prego após reabilitação no Pantanal de Aquidauana

Projeto vai restaurar áreas estratégicas para águas do Pantanal em Nioaque

Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás

Atenção

Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial

Publicidade

Ocorrência

Homem de 20 anos é preso por tráfico em Corumbá

ÚLTIMAS

Polícia

Mulher condenada por furtos é presa pela Polícia Civil em Três Lagoas

Ela cumprirá pena de dois anos e oito meses por seis furtos a um comércio em 2020

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo