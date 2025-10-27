Homem é preso por agredir companheira em Corumbá

O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva
Divulgação/ PM
A Polícia Militar prendeu na madrugada desta segunda-feira (27) um homem de 43 anos suspeito de agredir fisicamente a companheira de 37 anos em uma residência localizada na Rua Cabral, em Corumbá. O caso foi registrado como violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.
De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teve início após uma discussão motivada por ciúmes. A vítima relatou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que o companheiro já possuía medida protetiva de urgência vigente.
Vizinhos acionaram o COPOM após ouvirem gritos e barulhos vindos do interior da casa. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram a mulher com dores na mandíbula e na perna esquerda, enquanto o agressor apresentava escoriações no rosto e nas costas, causadas durante a tentativa de defesa da vítima.
No momento da abordagem, o homem se trancou no quarto, obrigando os militares a arrombarem a porta com autorização da mulher. Ele foi localizado deitado sobre a cama, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Socorro
Imasul solta sete macacos-prego após reabilitação no Pantanal de Aquidauana
Projeto vai restaurar áreas estratégicas para águas do Pantanal em Nioaque
Bombeiros resgatam trabalhador ferido em acidente no Pantanal do Paiaguás
Polícia
Ela cumprirá pena de dois anos e oito meses por seis furtos a um comércio em 2020
Saúde
Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS