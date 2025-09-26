Homem é preso por agredir companheira em Ladário

Divulgação/ PM

Um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir a companheira, de 22 anos, em Ladário. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25), na Rua José Pereira da Silva, quando a vítima retornava da casa da sogra.



Segundo relato da jovem, o suspeito a esperava em casa com uma pedra na mão, momento em que passou a proferir ofensas e puxá-la para fora da residência, desferindo chutes em diferentes partes do corpo. Ele ainda tentou arremessar a pedra contra a vítima, mas fugiu ao perceber a movimentação de vizinhos que ouviram os gritos.



A Polícia Militar localizou o agressor em uma esquina próxima. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os policiais, que utilizaram força progressiva e algemas para contê-lo.



A vítima sofreu corte nos lábios e escoriações no cotovelo direito. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as medidas cabíveis.

