Homem é preso por ameaçar companheira com faca em Corumbá

Caso aconteceu na Alameda São Romão, em Corumbá
Divulgação/ PM
Na madrugada de domingo (26), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica na Alameda São Romão, em Corumbá.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher de 22 anos, que relatou ter sido ameaçada pelo companheiro, de 33 anos, durante uma discussão. Segundo a vítima, o homem utilizou uma faca para intimidá-la e chegou a arremessar uma lata e despejar cerveja em sua direção.
Uma testemunha de 21 anos, que presenciou o fato, confirmou as agressões verbais e a ameaça com a arma branca. No momento da abordagem, o autor tentou se desfazer da faca jogando-a no chão, mas foi rapidamente contido pela equipe policial.
A faca foi apreendida, e o suspeito, juntamente com a vítima e a testemunha, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.
