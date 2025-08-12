Acessibilidade

12 de Agosto de 2025 • 11:56

Operação Shamar

Homem é preso por descumprir medida protetiva durante em Corumbá

A ação foi realizada no contexto da Operação Shamar, que combate a violência doméstica e familiar

Publicado em 12/08/2025 às 09:20

Divulgação/ PM

A Polícia Militar prendeu, na tarde de segunda-feira (11), um homem por descumprimento de medida protetiva de urgência no município de Corumbá. A ação foi realizada no contexto da Operação Shamar, que combate a violência doméstica e familiar.

Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada via COPOM para verificar denúncia de que o suspeito estava nas proximidades da residência da vítima, contrariando determinação judicial que estabelecia seu afastamento. No local, os policiais confirmaram que a medida protetiva estava vigente e procederam com a abordagem.

O homem foi informado sobre a infração e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A Polícia Militar destacou que o descumprimento de medidas protetivas é crime e reforçou a importância do respeito às decisões judiciais para a proteção das vítimas e o funcionamento da Justiça.

