Homem é preso por descumprir medida protetiva em Corumbá

Divulgação/ PM

Um homem foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado na residência da ex-companheira, descumprindo uma medida protetiva de urgência que determinava seu afastamento. A ocorrência foi atendida pela equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão, nas imediações da Rua Gonçalves Dias, em Corumbá.

A vítima acionou o número de emergência 190 informando que o ex-companheiro estava em sua casa, contrariando ordem judicial. Conforme relatado à PM, o autor havia saído recentemente do sistema prisional e encontrava-se sob monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Diante da situação, os policiais constataram o descumprimento da medida judicial e conduziram as partes envolvidas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. A Polícia Militar reforça que o não cumprimento de medidas protetivas é crime e pode resultar em prisão.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas durante o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência doméstica e familiar. Ainda no mesmo dia, dentro da Operação Shamar, o 6º BPM promoveu uma palestra educativa sobre o tema na Escola Rural Maria Ana Ruso, no Assentamento 72, em Ladário, alcançando 25 pessoas da comunidade escolar. Também foram realizadas quatro fiscalizações de medidas protetivas no município.

Casos de violência doméstica devem ser denunciados pelos telefones 190 ou 180.

