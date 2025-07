Homem é socorrido após picada de cobra no Pantanal

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 28 anos foi picado por uma cobra na região do Paiaguás, no Pantanal, na manhã desta quarta-feira (09). Ele foi transportado por moradores locais até o Porto Geral de Corumbá, onde recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate por volta das 15h20.



Segundo relato da vítima, o acidente ocorreu quando ele desceu do cavalo para urinar e acabou sendo atacado por uma serpente de espécie não identificada, que atingiu sua panturrilha esquerda. No local, o homem apresentava forte dor, inchaço e a marca da mordida, mas estava consciente e orientado.



Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

