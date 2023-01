Homem esfaqueado é encontrado caído em calçada

(Foto:Divulgação)

Homem, de 34 anos, foi encontrado esfaqueado, caído em uma calçada na Vila Popular Velha, em Corumbá. O caso ocorreu na noite de ontem (17).

Segundo informações do Midiamax, o rapaz foi encontrado com duas perfurações, uma na barriga e outra no braço. Ele não soube dizer quem foi o autor das facadas.

A equipe ainda tentou realizar rondas para encontrar algum suspeito, mas ninguém foi localizado.