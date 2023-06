Homem fica ferido após acidente próximo à ponte do Morrinho

Diário Corumbaense

Homem de 51 anos ficou ferido após perder o controle do carro e sair da pista parando às margens da BR-262. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 6, próximo à ponte do Morrinho, em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o local do acidente fica distante a cerca de 75 km da área urbana de Corumbá.

A vítima estava consciente e orientada, aguardando socorro fora do carro. Ele foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar. O local era de difícil acesso.

Ele apresentava fraturas no punho direto, joelho esquerdo e corte contuso no braço esquerdo. Ele foi levado para o Pronto-Socorro de Corumbá. Dois motoristas de caminhão cegonha que passavam pela via, deram apoio no atendimento ao condutor ferido.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência e coordenou o tráfego no trecho.