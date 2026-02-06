Homem fica ferido após cair de telhado no bairro Popular Nova em Corumbá

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local, estabilizando a criança / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na tarde de terça-feira, uma ocorrência de queda de local elevado no bairro Popular Nova, em Corumbá. O chamado foi registrado por volta das 16h30 e mobilizou uma equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) até a Rua Paraná.



No local, os bombeiros prestaram atendimento à vítima de 34 anos, que foi encontrada ao solo, consciente e orientada. O homem relatava fortes dores na região do quadril, apresentava um corte na cabeça, próximo à orelha esquerda, e suspeita de fratura no punho direito.



Após a avaliação primária e secundária, a equipe realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com imobilizações e curativo, e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica e tratamento especializado.



Segundo relato do próprio ferido, o acidente aconteceu enquanto ele realizava reparos no telhado de uma residência. Durante o serviço, uma viga de sustentação cedeu, provocando a queda de uma altura aproximada de três metros.



Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar reforça a necessidade de atenção redobrada em atividades realizadas em altura. A orientação é verificar previamente as condições estruturais do local, utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como capacete, luvas e calçados adequados, evitar trabalhar sozinho, usar escadas ou andaimes em boas condições e suspender o serviço em situações de chuva, vento forte ou superfícies escorregadias.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!