10 de MarÃ§o de 2026 • 15:11

Bombeiros

Homem fica ferido apÃ³s queda de escada no bairro Aeroporto em CorumbÃ¡

O acidente ocorreu em uma residÃªncia localizada na Rua Marechal Deodoro

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 10/03/2026 Ã s 11:26

DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

Um homem de 54 anos ficou ferido após cair de uma escada de aproximadamente três metros de altura, na tarde de terça-feira (10), em Corumbá. O acidente ocorreu em uma residência localizada na Rua Marechal Deodoro, no bairro Aeroporto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), a ocorrência foi registrada por volta das 13h30, após acionamento pelo telefone 193 informando que um homem havia sofrido uma queda enquanto realizava manutenção na casa.

No local, a equipe da viatura de resgate UR-153 encontrou a vítima de 54 anos, caída no chão em decúbito dorsal, consciente e orientada. O homem relatava dores na região lombar e no tórax.

Segundo as informações repassadas aos bombeiros, ele teria se desequilibrado da escada durante o serviço de manutenção, o que provocou a queda.

A guarnição realizou procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com imobilização e estabilização da vítima, que posteriormente foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permaneceu sob os cuidados do médico plantonista.

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao utilizar escadas para reparos ou manutenções em residências, é importante verificar se o equipamento está bem apoiado e em superfície firme, evitar o uso de calçados escorregadios e, sempre que possível, contar com o auxílio de outra pessoa para segurar a escada.

