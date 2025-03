Homem fica ferido apÃ³s queda de moto em CorumbÃ¡

Corpo de Bombeiros de Aquidauana / Divulgação, Ilustrativa

Na noite de sábado (23), um homem, com idade aparente entre 30 e 40 anos, ficou ferido após sofrer uma queda de moto na Avenida Gaturama, próximo ao Portal de Entrada de Corumbá.



O acidente ocorreu por volta das 22h30, e a vítima foi encontrada inconsciente, apresentando uma pequena hemorragia na cabeça e escoriações pelo corpo. Durante o atendimento dos socorristas, ele recuperou a consciência, mas demonstrava confusão ao falar, com palavras desconexas.



Após os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica e acompanhamento do seu estado de saúde. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

