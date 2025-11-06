Homem fica ferido em colisão entre dois carros na região central de Corumbá

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Colombo e Cáceres
Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação
Um homem de 50 anos ficou ferido em um acidente envolvendo dois automóveis na tarde de segunda-feira (3), na região central de Corumbá. A colisão ocorreu por volta das 16h30, no cruzamento das ruas Colombo e Cáceres, e mobilizou equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) e da Polícia Militar.
De acordo com informações dos bombeiros, o condutor de um Ford Ka, foi encontrado consciente, orientado e deambulando fora do veículo. Ele apresentava escoriações na face e dores na região da cabeça. Após atendimento pré-hospitalar e estabilização, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde ficou sob os cuidados do médico plantonista, Dr. Samir.
A segunda envolvida, condutora de um Chevrolet Onix de 52 anos, também estava consciente e orientada, mas não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.
Após o socorro e os procedimentos de rotina, a Polícia Militar ficou responsável pela ocorrência e demais providências legais no local.
