Homem mata mulher na frente da filha dela em Corumbá

Delegacia de Corumbá / Polícia Civil

Francisco Jesus da Silva, 30 anos, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Ele matou a facadas a companheira, Renata Duran dos Santos, de 30 anos, na madrugada desta segunda-feira, 25, dia de Natal, na região do Guiacurus, parte alta de Corumbá.

O crime ocorreu na frente da filha da vítima, de 08 anos.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a Polícia Militar se deslocou até a residência e uma testemunha, vizinho da vítima, informou aos policiais que ouviu pedidos de socorro da criança, filha de Renata, que gritava que estavam matando a mãe dela.

Por conta disso, ele, com mais três vizinhos, resolveram entrar na casa, flagrando o autor com a faca, objeto que ele entregou para as testemunhas em seguida, ainda conforme o site.

O corpo de Renata, estava em um quarto, caído ao lado da cama, segundo o registro policial.

Logo em seguida, o autor, sem apresentar resistência, foi para outro quarto do imóvel, onde esperou a chegada da PM.

Os policiais deram voz de prisão a Francisco, que, segundo o BO, estava disperso e não apresentou resistência.

Uma equipe da Perícia e da Polícia Civil isolou o local e o homem foi levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Já no Distrito Policial, ao ser questionado, Francisco informou que tinha um relacionamento de seis meses com Renata e que antes do crime, os dois estavam sentados na frente da casa, quando ela começou a implicar com uma vizinha, com quem, conforme ele, manteve um relacionamento há algum tempo.

Ele contou que resolveu entrar na casa e Renata seguiu questionando-o, quando então, conforme o autor, ele se deitou no quarto, momento que a vítima teria ido para cima dele com uma faca que ele usa em seu trabalho na fazenda. Nesse momento, segundo a versão do autor, os dois teriam entrado em luta corporal, a mulher foi desarmada e golpeada por Francisco.

Francisco foi preso em flagrante e será ouvido ainda nesta segunda-feira.