Homem morre afogado na região da Nhecolândia

Pescador morreu afogado / Diário Corumbaense

Um homem de 39 anos morreu afogado no último sábado (11), em um açude na região da Nhecolândia, a aproximadamente 140 quilômetros de Corumbá. Ele pescava no local antes da morte.

Conforme o Diário Corumbaense, a vítima estava acompanhada de três colegas de trabalho, e teria se afogado enquanto nadava, no sábado, e seu corpo foi encontrado na tarde de domingo (12).

Os quatro homens estariam em um alojamento de uma fazenda na localidade e decidiram, na manhã de sábado, pescar no açude, que tem aproximadamente seis metros de profundidade.

O homem, então, resolveu nadar sozinho, mas ao tentar atravessar o açude, não conseguiu chegar à outra margem e começou a se afogar.

Dois colegas tentaram salvá-lo, mas começaram a se afogar, também, salvos pelo terceiro, que conseguiu alcançá-los.

O corpo da vítima desapareceu nas águas do açude e só foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros no dia seguinte.