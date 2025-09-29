Homem morre após passar mal dentro de veículo em estrada no Pantanal

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, ele viajava como passageiro em um Peugeot conduzido por seu cunhado, de 44 anos, quando começou a passar mal após fazer uso de medicação. O motorista relatou que tentou ajudá-lo durante o trajeto, mas o veículo, em movimento, acabou saindo da pista de chão batido. Apesar disso, não houve colisão contra árvores.

Um homem de 51 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de um carro que trafegava pela MS-325, estrada conhecida como acesso ao Pantanal do Nabileque (Carandazal). O caso ocorreu na manhã de sábado (27), por volta das 7h45.

Equipes de resgate e salvamento foram acionadas, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou. De acordo com o condutor, o homem tinha histórico de problemas cardíacos.

