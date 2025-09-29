Acessibilidade

29 de Setembro de 2025 • 13:21

Buscar

Últimas notícias
X
Nabileque

Homem morre após passar mal dentro de veículo em estrada no Pantanal

Vítima trafegava pela MS-325, estrada conhecida como acesso ao Pantanal do Nabileque (Carandazal)

Da redação

Publicado em 29/09/2025 às 10:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 51 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de um carro que trafegava pela MS-325, estrada conhecida como acesso ao Pantanal do Nabileque (Carandazal). O caso ocorreu na manhã de sábado (27), por volta das 7h45.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, ele viajava como passageiro em um Peugeot conduzido por seu cunhado, de 44 anos, quando começou a passar mal após fazer uso de medicação. O motorista relatou que tentou ajudá-lo durante o trajeto, mas o veículo, em movimento, acabou saindo da pista de chão batido. Apesar disso, não houve colisão contra árvores.

Leia Também

• Família relembra trajetória de Marcelo Pantaneiro, vítima de acidente aéreo no Pantanal

• Ecoa lamenta morte e afirma que piloto foi essencial para o Pantanal

• Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

Equipes de resgate e salvamento foram acionadas, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando o socorro chegou. De acordo com o condutor, o homem tinha histórico de problemas cardíacos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Carro sai da pista e colide com árvore na MS-325 em Corumbá

Ocorrência

Homem é esfaqueado durante discussão familiar em Corumbá

Encontro

PM participa de reunião da Rede de Proteção à Mulher em Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

Polícia Militar prende foragido da Justiça em Corumbá

Onix furtado em Minas Gerais é recuperado em Corumbá

Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

Publicidade

Polícia

Homem é preso por agredir companheira em Ladário

ÚLTIMAS

Digital

Meu Detran MS já soma média de 1,5 mil downloads diários

São 2.780 logins por dia

Saúde

UFMS busca voluntários para estudo sobre dor lombar

Ensaio clínico testará aplicativo para autogerenciamento da dor

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo