Homem morre atropelado e motorista foge a pé após abandonar carro em Corumbá

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro
Um homem de 53 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (14), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, a cerca de 429 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.
Testemunhas relataram que o atropelamento foi causado por um veículo Chevrolet Ônix preto, cujo condutor abandonou o carro na via e fugiu a pé. O automóvel apresentava danos na parte frontal e para-brisa quebrado, o que indicava o impacto da colisão.
A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos do acidente. O veículo foi posteriormente retirado por familiares do proprietário.
O condutor foi localizado em sua residência. Segundo relatos, ele havia saído com o veículo e teria tomado conhecimento do acidente por terceiros. A mãe do motorista relatou que tentou entrar em contato com o filho após saber da ocorrência, mas não obteve resposta.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro.
