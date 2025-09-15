Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 19:24

Policial

Homem morre atropelado e motorista foge a pé após abandonar carro em Corumbá

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 18:44

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um homem de 53 anos morreu após ser atropelado na noite de domingo (14), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá, a cerca de 429 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava sem sinais vitais.

Testemunhas relataram que o atropelamento foi causado por um veículo Chevrolet Ônix preto, cujo condutor abandonou o carro na via e fugiu a pé. O automóvel apresentava danos na parte frontal e para-brisa quebrado, o que indicava o impacto da colisão.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos do acidente. O veículo foi posteriormente retirado por familiares do proprietário.

O condutor foi localizado em sua residência. Segundo relatos, ele havia saído com o veículo e teria tomado conhecimento do acidente por terceiros. A mãe do motorista relatou que tentou entrar em contato com o filho após saber da ocorrência, mas não obteve resposta.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro.

