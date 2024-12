Homem morre espancando por populares em Ladário

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / Arquivo, O Pantaneiro

Um homem de 30 anos, morreu espancado em Ladário, depois de espancar a esposa. Os crimes ocorreram na noite de ontem (13).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi na rua Joaquim José de Andrade.

A guarnição foi acionada com o caso de um homem vestido com bermuda azul e sem camisa estava no chão, sem sinais vitais e afundamento de crânio.

O Samu também foi acionado e constatou a morte.

Ele teria sido espancado por populares depois de bater na mulher.