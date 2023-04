Homem rouba caixa de som e ameaça sobrinho com faca em Corumbá

Caixa foi recuperada / Divulgação/ Polícia Militar

Homem de 21 anos foi preso acusado de roubar uma caixa de som e ameaçar um menor de 14 anos, sobrinho dele. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 13 de abril, na rua Edu Rocha.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito estava acompanhado da mulher de 29. Ambos foram presos após invadirem a residência, armados com faca.

A mãe do menor de 33 anos e irmã do autor, acionou a Polícia Militar, relatando que ele havia entrado em sua residência, ameaçado o filho com uma faca e levado uma caixa de som junto com a namorada, informou o Diário Corumbaense.

Acompanha da vítima, a equipe da PM saiu em rondas e na rua Diamatino, bairro Maria Leite, o casal foi localizado. Na abordagem foi encontrada uma faca na cintura do autor, supostamente usada para ameaçar o sobrinho na residência.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A faca e a caixa de som também foram entregues no Distrito Policial.