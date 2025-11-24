Homem sobrevive a múltiplos golpes de faca no bairro Cristo Redentor

Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros, Divulgação, Ilustrativa



Um homem de 33 anos foi vítima de um ataque a faca na madrugada de domingo (23), no bairro Cristo Redentor, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 2h para atender a ocorrência na Rua XV de Novembro, onde encontrou a vítima com seis perfurações pelo corpo.



De acordo com o atendimento prestado pela guarnição, as lesões incluíam uma perfuração no pescoço (lado direito), uma no ombro direito, duas no tórax, duas no braço esquerdo e uma na mão direita. A vítima encontrava-se consciente e orientada durante todo o atendimento. Os bombeiros controlaram as hemorragias e prestaram suporte até a chegada da Unidade Avançada do Samu.



Segundo relato da vítima aos profissionais de resgate, o ataque foi praticado por dois indivíduos. Após estabilização pelo médico intervencionista do Samu, o homem foi transportado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permanece sob cuidados médicos. A Polícia Militar acompanhou o atendimento e deve investigar as circunstâncias do crime.

