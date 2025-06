Homem sofre grave acidente na Estrada Parque e pode ter braço amputado

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um homem de 60 anos sofreu um grave acidente na Estrada Parque "Pantanal Sul" (MS-228), na tarde desta terça-feira (18), e deve passar por cirurgia de amputação do braço esquerdo. O capotamento ocorreu na altura da "Curva do Leque", a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Corumbá.



A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate que interceptou o veículo em que ele era transportado nas proximidades da região conhecida como Banda Alta. O homem apresentava escoriações pelo corpo e uma fratura exposta com avulsão no braço esquerdo tipo de lesão em que a pele e o tecido subcutâneo se soltam, deixando as estruturas internas expostas.



Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá. À equipe médica, foi confirmado que, devido à gravidade do ferimento, será necessária a amputação do membro.



Segundo relato da vítima aos socorristas, ele vinha da região da Nhecolândia em direção ao Porto da Manga quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!