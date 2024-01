Identificado oficial da Marinha que morreu após carro colidir em árvore

Corpo de Bombeiros de Corumbá

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 7h25 para atender uma ocorrência de acidente na rodovia BR-262, distante 13 km de Corumbá.

Chegando ao local, a equipe se deparou com um veículo Volkswagen totalmente destruído com um homem no interior do veículo, infelizmente já sem sinais vitais.

Houve necessidade de usar o desencarcerador para retirar o corpo das ferragens.

Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente. Lucas seguia sentido Campo Grande a Corumbá.