Idosa com problemas de saúde é resgatada de helicóptero

Divulgação

Uma idosa de 69 anos, moradora na Aldeia Guató Uberaba, distante cerca de 165 km de Corumbá, foi transportada por helicóptero da Marinha, após solicitação de apoio do Corpo de Bombeiros Militar, na quinta-feira, 25.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a paciente apresentava pressão alta, fraqueza e também teria crise de pânico, de acordo com os Bombeiros.

O resgate foi feito com o auxílio de aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), organização militar subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval e o deslocamento contou com um médico do Hospital Naval de Ladário. Na chegada ao heliponto do EsqdHU-61, uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguiu com a idosa para a Santa Casa de Corumbá.

De barco, a aldeia Uberaba, na Ilha de Ínsua, fica distante 300 km de Corumbá. Lá, vivem aproximadamente 200 indígenas da etnia Guató.

EVAM

A Marinha do Brasil esclarece que o resgate de vítimas, feito por meio de Evacuação Aeromédica (EVAM), empregando helicópteros do Comando do 6º DN, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência. O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, utilização da aeronave em período diurno, distância, entre outros.

Com informações da Ascom do 6º Distrito Naval.