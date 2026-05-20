Idosa de 74 anos é encontrada sem vida em residência em Ladário

Divulgação

Uma senhora de 74 anos foi encontrada sem vida na noite desta quarta-feira (20) em uma residência na Rua Emília Alves, no bairro Mixta, em Ladário. A guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 19h para prestar apoio na ocorrência.

Segundo informações de moradores vizinhos, um forte odor estava vindo da residência. Os moradores relataram ainda que a senhora, que frequentemente permanecia na frente da casa, não era vista havia aproximadamente três dias, fato que despertou preocupação.

Diante da situação, os vizinhos observaram o interior do imóvel por uma fresta da janela e conseguiram visualizar a moradora caída ao solo. A Polícia Militar foi acionada e, posteriormente, solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar para realizar o arrombamento da porta e possibilitar o acesso à residência.

Após a entrada no imóvel, a vítima foi localizada caída no interior do banheiro. A equipe médica do Samu esteve no local e constatou o óbito da senhora. Após os procedimentos iniciais, a área foi isolada para as providências cabíveis por parte das autoridades competentes.

A Polícia Civil deve investigar as causas da morte. Não há informações sobre velório e sepultamento até o fechamento desta edição. O Corpo de Bombeiros Militar orienta que, em casos de suspeita de desaparecimento ou situações de risco, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

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