14 de Agosto de 2025 • 13:01

Bombeiros

Idosa de 94 anos é socorrida após acidente doméstico em Corumbá

O acidente ocorreu quando a idosa tentava arrastar uma máquina de costura,

Da redação

Publicado em 14/08/2025 às 09:20

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma idosa de 94 anos foi socorrida na manhã de terça-feira (12), após um móvel cair sobre ela dentro de sua residência na rua Tiradentes, região central de Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, estava consciente e orientada, porém no chão, com suspeita de fratura nas duas pernas. Após receber atendimento de primeiros socorros no local, foi encaminhada ao pronto-socorro.

De acordo com relato da filha, o acidente ocorreu quando a idosa tentava arrastar uma máquina de costura, momento em que o móvel caiu, provocando as lesões.

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Evento reuniu gestores, profissionais da saúde e representantes institucionais

Economia

Exportação de carne bovina bate recorde em mês anterior ao tarifaço

Em julho, Brasil embarcou 313 mil toneladas, alta de 17,2% em 12 meses

