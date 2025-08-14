Idosa de 94 anos é socorrida após acidente doméstico em Corumbá

O acidente ocorreu quando a idosa tentava arrastar uma máquina de costura,
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Uma idosa de 94 anos foi socorrida na manhã de terça-feira (12), após um móvel cair sobre ela dentro de sua residência na rua Tiradentes, região central de Corumbá.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, estava consciente e orientada, porém no chão, com suspeita de fratura nas duas pernas. Após receber atendimento de primeiros socorros no local, foi encaminhada ao pronto-socorro.
De acordo com relato da filha, o acidente ocorreu quando a idosa tentava arrastar uma máquina de costura, momento em que o móvel caiu, provocando as lesões.
