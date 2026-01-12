Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026 • 17:01

Ataque

Idosa é atacada por cão da raça pitbull na rua em Corumbá

O ataque aconteceu na noite de domingo (11), na Rua Frei Mariano, esquina com a Rua Cabral

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 09:57

Atualizado em 12/01/2026 às 10:27

Divulgação/ Bombeiros

Uma idosa de 70 anos ficou ferida após ser atacada por um cão da raça pitbull na noite de domingo (11), em Corumbá. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM).

O ataque aconteceu por volta das 22h, na Rua Frei Mariano, esquina com a Rua Cabral, quando a vítima, caminhava pela via pública. O animal causou ferimentos lacerantes e incisivos na panturrilha esquerda e na região da cabeça da idosa.

Conforme relato de populares aos bombeiros, o cão estava solto na rua e seria de propriedade de hóspedes estrangeiros de um hotel próximo ao local do ocorrido. Os responsáveis pelo animal não foram localizados durante o atendimento, e o pitbull não foi capturado.

A equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima no local, priorizando o atendimento pré-hospitalar. As circunstâncias do ataque deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.

Deixe a sua opinião

