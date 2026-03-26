Idosa Ã© resgatada de helicÃ³ptero no Pantanal apÃ³s queda

A idosa caiu da prÃ³pria altura e sofreu um ferimento contuso na regiÃ£o superior do lado direito da cabeÃ§a
DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros
Uma idosa de 94 anos foi resgatada na região do Pantanal do Abobral, na manhã de terça-feira (25), após sofrer uma queda dentro do banheiro de uma pousada. A vítima apresentava um corte profundo na cabeça, além de tontura e dificuldade para caminhar.
De acordo com as informações apuradas, a idosa caiu da própria altura e sofreu um ferimento contuso na região superior do lado direito da cabeça (occipital), além de escoriações no antebraço direito.
Devido à cheia do rio Abobral, o acesso terrestre até a propriedade estava inviável, o que exigiu uma operação integrada de resgate. Diante da gravidade do caso, foi acionado o Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil, que realizou a remoção aeromédica da paciente.
A aeronave pousou por volta das 13 horas no heliponto do 6º Distrito Naval, em Ladário, onde a idosa foi recebida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.
No local, os militares realizaram o atendimento pré-hospitalar antes de encaminhar a vítima ao Hospital da Cassems, onde ela permaneceu sob cuidados da equipe médica plantonista.
A ocorrência reforça os desafios enfrentados pelas equipes de resgate em áreas remotas do Pantanal, especialmente durante o período de cheia, quando o deslocamento por vias terrestres se torna impossível e o transporte aéreo passa a ser a única alternativa para garantir atendimento rápido e eficaz às vítimas.
TrÃ¢nsito
Acidente ocorreu na manhÃ£ desta segunda-feira, dia 23
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OcorrÃªncia
Acidente de trÃ¢nsito foi registrado na manhÃ£ desta quarta-feira (25)
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