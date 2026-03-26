Acessibilidade

26 de MarÃ§o de 2026 • 14:06

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Bombeiros

Idosa Ã© resgatada de helicÃ³ptero no Pantanal apÃ³s queda

A idosa caiu da prÃ³pria altura e sofreu um ferimento contuso na regiÃ£o superior do lado direito da cabeÃ§a

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 26/03/2026 Ã s 10:20

Atualizado em 26/03/2026 Ã s 11:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/ Bombeiros

Uma idosa de 94 anos foi resgatada na região do Pantanal do Abobral, na manhã de terça-feira (25), após sofrer uma queda dentro do banheiro de uma pousada. A vítima apresentava um corte profundo na cabeça, além de tontura e dificuldade para caminhar.

De acordo com as informações apuradas, a idosa caiu da própria altura e sofreu um ferimento contuso na região superior do lado direito da cabeça (occipital), além de escoriações no antebraço direito.

Devido à cheia do rio Abobral, o acesso terrestre até a propriedade estava inviável, o que exigiu uma operação integrada de resgate. Diante da gravidade do caso, foi acionado o Esquadrão de Helicópteros da Marinha do Brasil, que realizou a remoção aeromédica da paciente.

A aeronave pousou por volta das 13 horas no heliponto do 6º Distrito Naval, em Ladário, onde a idosa foi recebida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

No local, os militares realizaram o atendimento pré-hospitalar antes de encaminhar a vítima ao Hospital da Cassems, onde ela permaneceu sob cuidados da equipe médica plantonista.

A ocorrência reforça os desafios enfrentados pelas equipes de resgate em áreas remotas do Pantanal, especialmente durante o período de cheia, quando o deslocamento por vias terrestres se torna impossível e o transporte aéreo passa a ser a única alternativa para garantir atendimento rápido e eficaz às vítimas.

Leia TambÃ©m

â€¢ CrianÃ§a de 2 anos Ã© resgatada apÃ³s afogamento no Rio Paraguai-Mirim

â€¢ Mulher Ã© resgatada durante tentativa de feminicÃ­dio em Aquidauana

â€¢ Mulher Ã© resgatada apÃ³s dois meses em cÃ¡rcere privado pelo companheiro

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

OcorrÃªncia

Motociclista fica ferida apÃ³s colisÃ£o com carro no centro de CorumbÃ¡

SaÃºde

CorumbÃ¡ retoma cirurgias de adenoide pelo SUS apÃ³s dez anos

TrÃ¢nsito

ColisÃ£o entre motocicletas deixa ferido e condutor foge sem prestar socorro em CorumbÃ¡

Acidente ocorreu na manhÃ£ desta segunda-feira, dia 23

ACIDENTE

ColisÃ£o entre carros deixa duas mulheres feridas em CorumbÃ¡

Publicidade

ACIDENTE

Motociclista fica ferido apÃ³s colisÃ£o com carro em CorumbÃ¡

ÃšLTIMAS

Informe PublicitÃ¡rio

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026

OcorrÃªncia

Mulher morre em acidente na BR-262 entre Miranda e Aquidauana

Acidente de trÃ¢nsito foi registrado na manhÃ£ desta quarta-feira (25)

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo