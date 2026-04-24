Idoso de 72 anos fica ferido após cair de telhado em Corumbá

Vítima realizava reparos a 4 metros de altura e sofreu suspeita de fratura no fêmur
Corpo de Bombeiros
Um idoso de 72 anos ficou ferido na tarde de quinta-feira (23), após cair de uma altura aproximada de 4 metros enquanto realizava reparos no telhado de uma residência na Rua José Sabino da Costa, no bairro Generoso, em Corumbá. O acidente foi registrado por volta das 16h.
A guarnição da viatura de resgate e a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os militares constataram que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava os primeiros atendimentos à vítima..
O idoso estava consciente e orientado, no terceiro andar do imóvel, apresentando escoriações nos braços e na cabeça, além de suspeita de fratura no fêmur esquerdo e fortes dores na região do quadril.
Devido à complexidade da situação e à dificuldade de acesso, foi necessária uma operação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e o Samu para realizar a remoção segura da vítima do terceiro andar até o solo. As equipes utilizaram técnicas adequadas de salvamento para garantir a estabilização do paciente durante todo o procedimento.
Após ser devidamente estabilizado, o idoso foi transportado pela equipe do Samu até o Hospital Cassems, onde ficou aos cuidados da equipe médica.
O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de adotar medidas de segurança ao realizar trabalhos em altura, especialmente sem o uso de equipamentos adequados, como cintos de segurança, escadas estáveis e sistemas de ancoragem. A utilização de equipamentos de proteção individual pode prevenir acidentes graves e salvar vidas.
A corporação orienta que, sempre que possível, serviços em altura sejam realizados por profissionais capacitados. Em casos de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
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