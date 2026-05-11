Acessibilidade

11 de Maio de 2026 • 14:09

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Idoso de 80 anos sofre queda ao descer de ônibus na rodoviária de Corumbá

Vítima apresentava sangramento ativo na cabeça e hematoma no olho

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 12:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros

Um idoso de 80 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda ao descer de um ônibus no Terminal de Transbordo Rodoviário de Corumbá, nas proximidades da feira de domingo. O acidente ocorreu por volta das 10h da manhã de ontem (10), e a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atendimento.

No local, a equipe encontrou a vítima caída ao solo após bater a cabeça no chão. Ele estava em decúbito dorsal (deitado de barriga para cima), inconsciente, apresentando sangramento ativo na região occipital esquerda (parte de trás da cabeça), além de hematoma na região do olho esquerdo.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar, que já estava no local prestando suporte inicial até a chegada do resgate. Os bombeiros militares realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo controle do sangramento, estabilização e monitoramento da vítima.

Posteriormente, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica plantonista. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acidente

Bombeiros fazem retirada segura de anzol encravado em pescador no Pantanal

Programa

Projeto de Lei prevê regularização de edificações em Corumbá

Celebração

Corumbá terá serenata especial em homenagem às mães no Jardim da Independência

A apresentação fica por conta de Elizeth Gonçalves e Tony Belo e Banda

Responsabilidade Fiscal

Projeto estabelece critérios de reajustes em contratos da prefeitura de Corumbá

Publicidade

Acidente

Bombeiros atendem trabalhador rural picado por jararaca em Corumbá

ÚLTIMAS

ESTRAGOS

Forte chuva provoca desabamento de parte do muro do Cemitério de Anastácio

Com a força da água e o solo encharcado, parte da estrutura do muro não resistiu e veio abaixo, expondo a área interna do cemitério.

TRÂNSITO

Moto-entregador fica ferido após colisão com carro na Pantaneta

Acidente entre carro e moto aconteceu no cruzamento da Avenida com rua dos Ferroviários, em Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo