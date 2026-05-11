Idoso de 80 anos sofre queda ao descer de ônibus na rodoviária de Corumbá

Corpo de Bombeiros

Um idoso de 80 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda ao descer de um ônibus no Terminal de Transbordo Rodoviário de Corumbá, nas proximidades da feira de domingo. O acidente ocorreu por volta das 10h da manhã de ontem (10), e a guarnição da viatura de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atendimento.

No local, a equipe encontrou a vítima caída ao solo após bater a cabeça no chão. Ele estava em decúbito dorsal (deitado de barriga para cima), inconsciente, apresentando sangramento ativo na região occipital esquerda (parte de trás da cabeça), além de hematoma na região do olho esquerdo.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar, que já estava no local prestando suporte inicial até a chegada do resgate. Os bombeiros militares realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo controle do sangramento, estabilização e monitoramento da vítima.

Posteriormente, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica plantonista. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.

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