Acessibilidade

01 de MarÃ§o de 2026 • 14:23

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
ViolÃªncia

Idoso de 85 anos sofre amputaÃ§Ã£o da mÃ£o em ataque em CorumbÃ¡

Uma outra vÃ­tima tambÃ©m dos golpes de foice apresentava cortes profundos na regiÃ£o da barriga mas foi salva pelo Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros de CorumbÃ¡

Publicado em 01/03/2026 Ã s 10:35

Atualizado em 01/03/2026 Ã s 10:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

DivulgaÃ§Ã£o/Bombeiros de Aquidauana

Na tarde deste sábado (28), por volta das 15h30, o Corpo de Bombeiros foi chamado pelo telefone 193 para atender uma ocorrência no Assentamento Tamarineiro, Agrovila 3, na zona rural de Corumbá, a cerca de 30 quilômetros da área urbana.

De acordo com as primeiras informações, duas pessoas teriam sido atingidas por golpes de foice. Uma das vítimas, um idoso de 85 anos, já estava sendo levada por moradores em direção à cidade e sofreu a amputação da mão direita durante o ataque.

No local, os bombeiros prestaram atendimento a V.P.D., de 43 anos. Ele apresentava cortes profundos na região da barriga, nos lados esquerdo e direito, com sangramento intenso. Apesar dos ferimentos, estava consciente e conseguia responder às perguntas da equipe.

Os socorristas estancaram o sangramento, fizeram os curativos necessários e mantiveram acompanhamento durante todo o trajeto até a cidade. O homem também recebeu oxigênio ainda no local.

Durante o transporte, ele permaneceu consciente e não houve piora no quadro. Ao chegar ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, foi entregue à equipe médica para receber atendimento.

Segundo relatos de moradores da região, o agressor seria outro homem que fugiu após o ocorrido. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

AvanÃ§o

MS lanÃ§a licitaÃ§Ã£o para construÃ§Ã£o da Casa da Mulher Brasileira em CorumbÃ¡

Esportes

JustiÃ§a determina nova eleiÃ§Ã£o da diretoria da Liga de Esportes de CorumbÃ¡

SaÃºde

Santa Casa de CorumbÃ¡ inicia operaÃ§Ãµes de novo tomÃ³grafo de Ãºltima geraÃ§Ã£o

Equipamento de 80 canais oferece imagens em 3D e maior precisÃ£o nos diagnÃ³sticos, evitando deslocamento de pacientes para outros centros

Socorro

Boimbeiros resgatam estudante na regiÃ£o da Barra do SÃ£o LourenÃ§o, no Pantanal

Publicidade

AdulteraÃ§Ã£o

PRF recupera veÃ­culo adulterado com registro de roubo em CorumbÃ¡

ÃšLTIMAS

SaÃºde

Prefeitura de Aquidauana discute ampliaÃ§Ã£o do atendimento pediÃ¡trico no Regional

ReuniÃ£o com diretor da unidade e mÃ©dico pediatra busca qualificar acolhimento na Ã¡rea azul do hospital

BenefÃ­cio

AnastÃ¡cio entrega 248 Ã³culos do Projeto Olhar Renovado e ultrapassa 1,6 mil beneficiados

Iniciativa municipal com recursos prÃ³prios atende pacientes do SUS; entregas contemplam solicitaÃ§Ãµes de dezembro e janeiro

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo