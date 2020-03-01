Idoso de 85 anos sofre amputaÃ§Ã£o da mÃ£o em ataque em CorumbÃ¡

Uma outra vÃtima tambÃ©m dos golpes de foice apresentava cortes profundos na regiÃ£o da barriga mas foi salva pelo Corpo de Bombeiros
Na tarde deste sábado (28), por volta das 15h30, o Corpo de Bombeiros foi chamado pelo telefone 193 para atender uma ocorrência no Assentamento Tamarineiro, Agrovila 3, na zona rural de Corumbá, a cerca de 30 quilômetros da área urbana.
De acordo com as primeiras informações, duas pessoas teriam sido atingidas por golpes de foice. Uma das vítimas, um idoso de 85 anos, já estava sendo levada por moradores em direção à cidade e sofreu a amputação da mão direita durante o ataque.
No local, os bombeiros prestaram atendimento a V.P.D., de 43 anos. Ele apresentava cortes profundos na região da barriga, nos lados esquerdo e direito, com sangramento intenso. Apesar dos ferimentos, estava consciente e conseguia responder às perguntas da equipe.
Os socorristas estancaram o sangramento, fizeram os curativos necessários e mantiveram acompanhamento durante todo o trajeto até a cidade. O homem também recebeu oxigênio ainda no local.
Durante o transporte, ele permaneceu consciente e não houve piora no quadro. Ao chegar ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, foi entregue à equipe médica para receber atendimento.
Segundo relatos de moradores da região, o agressor seria outro homem que fugiu após o ocorrido. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.
