Idoso é resgatado de helicóptero no Pantanal com suspeita de AVC

Divulgação Marinha do Brasil

Conforme o Corpo de Bombeiros, o idoso apresentava dormência no braço, dificuldades para andar e fortes dores de cabeça. Como a área era de difícil acesso, o socorro contou com apoio da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval.

Um homem de 70 anos foi resgatado de helicóptero neste domingo (7), feriado da Independência, após apresentar sinais de AVC na região do Paiaguás, no Pantanal sul-mato-grossense, a cerca de 170 km de Corumbá.

O resgate foi feito por uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste, com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário.

Após o pouso no heliponto da Marinha, a vítima foi transferida para uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Corumbá.

Segundo o contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes, comandante do 6º Distrito Naval, a ação reforça o compromisso da instituição com a população. “O resgate em uma região de difícil acesso mostra que seguimos firmes no propósito de cuidar da nossa gente e contribuir para a preservação da vida”, afirmou.

A Marinha informou que operações de Evacuação Aero Médica são realizadas em parceria com o Corpo de Bombeiros em casos emergenciais em locais onde não há acesso terrestre, desde que as condições de voo permitam.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!