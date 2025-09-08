Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:11

Idoso é resgatado de helicóptero no Pantanal com suspeita de AVC

O idoso apresentava dormência no braço, dificuldades para andar e fortes dores de cabeça

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 17:32

Divulgação Marinha do Brasil

Um homem de 70 anos foi resgatado de helicóptero neste domingo (7), feriado da Independência, após apresentar sinais de AVC na região do Paiaguás, no Pantanal sul-mato-grossense, a cerca de 170 km de Corumbá.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o idoso apresentava dormência no braço, dificuldades para andar e fortes dores de cabeça. Como a área era de difícil acesso, o socorro contou com apoio da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval.

O resgate foi feito por uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste, com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário.

Após o pouso no heliponto da Marinha, a vítima foi transferida para uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Corumbá.

Segundo o contra-almirante Alexandre Amendoeira Nunes, comandante do 6º Distrito Naval, a ação reforça o compromisso da instituição com a população. “O resgate em uma região de difícil acesso mostra que seguimos firmes no propósito de cuidar da nossa gente e contribuir para a preservação da vida”, afirmou.

A Marinha informou que operações de Evacuação Aero Médica são realizadas em parceria com o Corpo de Bombeiros em casos emergenciais em locais onde não há acesso terrestre, desde que as condições de voo permitam.

