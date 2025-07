Idoso é resgatado por barco dos bombeiros de fazenda no Pantanal

Resgate fluvial do Corpo de Bombeiros / Corpo de Bombeiros

Um idoso de 70 anos, foi resgatado de barco pelo rio Paraguai, de uma fazenda distante da região central de Corumbá, na tarde de ontem(16).

A viagem dura cerca de uma hora e meia. Às 15h30, a Guarnição de Resgate do Corpo de Bombeiros deslocou-se com uma embarcação do 3°GBM para a região Domingo Ramos.

O idoso estava há cinco dias com queixa de espasmos musculares involuntário doloroso e foi encontrado bastante debilitado.

O mesmo se apresentava consciente e orientado.

A embarcação deslocou do porto para a cidade de Corumbá a 17h15, atracando na Prainha do Porto Geral as 18h18, onde a ambulância do 3° GBM já o aguardava, sendo encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para cuidados médicos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!