Idoso fica ferido após ser atropelado por carro em Corumbá

Divulgação, Corpo de Bombeiros

Um idoso de 77 anos, ficou ferido, depois de ser atropelado no bairro Cristo Redentor, na noite de ontem (12), no cruzamento das ruas 15 de Novembro e São Paulo, em Corumbá.

Conforme a ocorrência do Corpo de Bombeiros, o idoso foi encontrado caído no chão, estava orientado, mas com lesão no ombro direito e um corte na cabeça.