Idoso fica ferido em colisão entre carro e moto no centro de Corumbá

Divulgação Corpo de Bombeiros

Um homem de 62 anos ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na manhã de terça-feira (1º), por volta das 9h40, na esquina da rua Joaquim Venceslau de Barros com a Major Gama, na região central de Corumbá.

O idoso, que pilotava a moto, foi atendido por uma equipe de resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar. Ele apresentava suspeita de fratura na perna direita e queixava-se de fortes dores nas costelas, do lado direito do corpo.

Após os primeiros socorros e imobilização, a vítima foi levada ao Pronto-Socorro Municipal.

O motorista do carro não se feriu e permaneceu no local, acompanhando o atendimento prestado pelos bombeiros.

