Idoso perde controle de carro e capota no Centro de Ladário

Idoso perdeu o controle do carro e capotou / Divulgação CBMS

Idoso de 63 anos ficou ferido após capotar o carro na noite desse sábado (29), na avenida 14 de Março, na altura de um posto de combustível, Centro de Ladário. Ele perdeu o controle e estava sozinho no Fiat Uno.

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas informaram que o condutor trafegava no sentido Ladário/ Corumbá quando perdeu o controle da direção e capotou na rua.

A equipe foi acionada por volta das 19h27. O motorista estava dentro do carro, consciente e com um corte contuso no queixo. Os militares fizeram a retirada assistida, porém o idoso recusou transporte ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Ainda segundo os Bombeiros, ele ficou aos cuidados de familiares.