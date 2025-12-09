Idoso sofre queimaduras ao manusear bateria em Corumbá

O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral
Corpo de Bombeiros
Um homem de 67 anos sofreu queimaduras de 1º grau após ser atingido por solução de bateria enquanto realizava um ajuste no caminhão que conduzia. O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral, em Corumbá próximo ao Centro de Convenções, e foi atendido pela guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros Militar.
A equipe encontrou a vítima consciente e orientada, com queimaduras no rosto, pescoço e parte do tórax, além de forte ardência nos olhos. Segundo informações, o produto químico respingou durante o procedimento de ajuste da conexão da bateria.
Após receber os primeiros cuidados, incluindo limpeza e controle do desconforto, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.
O Corpo de Bombeiros destaca orientações de segurança ao manusear baterias automotivas, já que a solução interna é corrosiva e pode causar queimaduras químicas. Entre as recomendações estão o uso de óculos e luvas de proteção, evitar aproximar o rosto das conexões, manter distância de faíscas e fumar, além de lavar imediatamente a área afetada em caso de contato com o produto.
Para emergências, o atendimento do Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.
