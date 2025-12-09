Idoso sofre queimaduras ao manusear bateria em Corumbá

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 67 anos sofreu queimaduras de 1º grau após ser atingido por solução de bateria enquanto realizava um ajuste no caminhão que conduzia. O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral, em Corumbá próximo ao Centro de Convenções, e foi atendido pela guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros Militar.



A equipe encontrou a vítima consciente e orientada, com queimaduras no rosto, pescoço e parte do tórax, além de forte ardência nos olhos. Segundo informações, o produto químico respingou durante o procedimento de ajuste da conexão da bateria.



Após receber os primeiros cuidados, incluindo limpeza e controle do desconforto, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.



O Corpo de Bombeiros destaca orientações de segurança ao manusear baterias automotivas, já que a solução interna é corrosiva e pode causar queimaduras químicas. Entre as recomendações estão o uso de óculos e luvas de proteção, evitar aproximar o rosto das conexões, manter distância de faíscas e fumar, além de lavar imediatamente a área afetada em caso de contato com o produto.



Para emergências, o atendimento do Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!