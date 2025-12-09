Acessibilidade

09 de Dezembro de 2025 • 13:12

Ocorrência

Idoso sofre queimaduras ao manusear bateria em Corumbá

O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 11:18

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Um homem de 67 anos sofreu queimaduras de 1º grau após ser atingido por solução de bateria enquanto realizava um ajuste no caminhão que conduzia. O caso aconteceu por volta das 17h de segunda-feira (8), na Rua Domingos Sahib, no Porto Geral, em Corumbá próximo ao Centro de Convenções, e foi atendido pela guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros Militar.

A equipe encontrou a vítima consciente e orientada, com queimaduras no rosto, pescoço e parte do tórax, além de forte ardência nos olhos. Segundo informações, o produto químico respingou durante o procedimento de ajuste da conexão da bateria.

Após receber os primeiros cuidados, incluindo limpeza e controle do desconforto, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros destaca orientações de segurança ao manusear baterias automotivas, já que a solução interna é corrosiva e pode causar queimaduras químicas. Entre as recomendações estão o uso de óculos e luvas de proteção, evitar aproximar o rosto das conexões, manter distância de faíscas e fumar, além de lavar imediatamente a área afetada em caso de contato com o produto.

Para emergências, o atendimento do Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

