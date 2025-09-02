Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Ataque de pitbull contra idoso em Corumbá / Divulgação

Um idoso, de 64 anos, foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde de segunda-feira (1º), e teve o rosto desfigurado. O caso ocorreu na rua Duque de Caxias, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

O ataque ocorreu por volta das 12h25. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para atendimento médico por terceiros.

No pronto-socorro, a família do homem foi informada que o idoso teve lesão lacerante no rosto, com perda de tecido nos lábios, nariz e bochecha. Ainda, sofreu um corte profundo na altura do olho e a perda de vários dentes, segundo o Midiamax.

O caso já chegou ao conhecimento da Polícia Civil e deverá ser investigado. Os tutores poderão responder por lesão corporal culposa e omissão de cautela de animal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!