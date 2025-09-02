Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 11:40

Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Homem sofreu um corte profundo na altura do olho e a perda de vários dentes

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 08:27

Ataque de pitbull contra idoso em Corumbá / Divulgação

Um idoso, de 64 anos, foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde de segunda-feira (1º), e teve o rosto desfigurado. O caso ocorreu na rua Duque de Caxias, no bairro Aeroporto, em Corumbá.

O ataque ocorreu por volta das 12h25. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para atendimento médico por terceiros.

No pronto-socorro, a família do homem foi informada que o idoso teve lesão lacerante no rosto, com perda de tecido nos lábios, nariz e bochecha. Ainda, sofreu um corte profundo na altura do olho e a perda de vários dentes, segundo o Midiamax.

O caso já chegou ao conhecimento da Polícia Civil e deverá ser investigado. Os tutores poderão responder por lesão corporal culposa e omissão de cautela de animal.

