Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Homem sofreu um corte profundo na altura do olho e a perda de vários dentes
Ataque de pitbull contra idoso em Corumbá / Divulgação
Um idoso, de 64 anos, foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde de segunda-feira (1º), e teve o rosto desfigurado. O caso ocorreu na rua Duque de Caxias, no bairro Aeroporto, em Corumbá.
O ataque ocorreu por volta das 12h25. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada para atendimento médico por terceiros.
No pronto-socorro, a família do homem foi informada que o idoso teve lesão lacerante no rosto, com perda de tecido nos lábios, nariz e bochecha. Ainda, sofreu um corte profundo na altura do olho e a perda de vários dentes, segundo o Midiamax.
O caso já chegou ao conhecimento da Polícia Civil e deverá ser investigado. Os tutores poderão responder por lesão corporal culposa e omissão de cautela de animal.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h
Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado
Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos
Policial
Os dois homens, o caminhão e a carga foram encaminhados à Polícia Federal
Economia
Berinjela também tem queda, enquanto poncã, goiaba e mamão ficam mais caros
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS