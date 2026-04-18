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VIDA SILVESTRE

Iguana é resgata em prédio histórico em Corumbá

Equipe do Corpo de Bombeiros realizou a contenção e a captura do animal de forma segura, preservando a integridade das pessoas presentes e do próprio animal

Redação

Publicado em 18/04/2026 às 13:56

Atualizado em 18/04/2026 às 14:08

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Na tarde de ontem, por volta do meio-dia, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de captura de animal silvestre, na região do Porto Geral de Corumbá.

Segundo informações repassadas pelo solicitante, o animal encontrava-se na escadaria do Museu de História do Pantanal, localizado na Rua Manoel Cavassa. Ao chegar no local, a guarnição constatou que se tratava de uma iguana de grande porte, que já estava no interior do museu.

Prontamente, a equipe realizou a contenção e a captura do animal de forma segura, preservando a integridade das pessoas presentes e do próprio animal. Após avaliação, constatou-se que a iguana não apresentava ferimentos, sendo posteriormente solta em uma área mais distante do local, garantindo maior segurança ao animal.

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