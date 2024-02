Império do Morro é campeã do Carnaval de Corumbá 2024

Gisele Ribeiro, PMC

Com 158,9 pontos, a Império do Morro foi a escola de samba campeã do Carnaval de Corumbá 2024.

A Verde Rosa terminou a apuração apenas 1 décimo na frente da Major Gama, segunda colocada. Com 158,4 pontos, A Pesada ficou com a terceira colocação.

A Império do Morro foi a última a se apresentar na segunda noite de desfiles da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (LIESCO). A agremiação apresentou na avenida a essência do homem pantaneiro, defendendo o enredo "As emoções de um cantador pantaneiro" com 900 componentes divididos em 16 alas.

Sua apresentação na Passarela do Samba trouxe o encantamento e as inquietações provocadas pelo sentimento humano diante do Pantanal, que é repleto de belezas naturais e traz em seu bioma um vasto arsenal de inspiração para música, arte, poema, sonhos e fantasia.

Em seu samba, a verde e rosa cantou com orgulho "Sou pantaneiro vou cantar, resgatar! Nossa essência: o Pantanal".

De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), oito quesitos, com dois jurados cada, estiveram sob avaliação: bateria; samba-enredo; fantasias; alegorias; enredo; comissão de frente; mestre-sala e porta-bandeira e o conjunto harmônico (harmonia/evolução). Pelo regulamento, as agremiações tiveram tempo mínimo de 55 minutos de desfile e máximo de 70 minutos.

O Carnaval de Corumbá 2024 - 'Pantanal é a Passarela do Samba e da Alegria' foi uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS). O apoio cultural é da Ala Telecom.