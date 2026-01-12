Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio florestal mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (9), em uma área de divisa entre a Fazenda Três Marias e a Fazenda Livramento, na região do Carandazal, em Corumbá. As chamas consumiram aproximadamente 10 hectares de vegetação do tipo capim alto.



O combate ao fogo foi realizado por militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), que foram acionados enquanto retornavam ao quartel após a extinção de outro incêndio florestal na região do Pantanal do Nabileque. Diante da rápida propagação das chamas, a equipe iniciou imediatamente as ações de contenção.



No local, os bombeiros empregaram técnicas de combate direto e indireto, com apoio de maquinário disponibilizado pelas próprias fazendas, o que contribuiu para o controle e a extinção do incêndio. A atuação rápida evitou que o fogo se alastrasse para áreas maiores e causasse danos ainda mais significativos ao meio ambiente.



O Corpo de Bombeiros alerta que, neste período de estiagem, os riscos de incêndios florestais aumentam consideravelmente e reforça a importância da prevenção. Qualquer foco de incêndio deve ser comunicado imediatamente pelo telefone 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!