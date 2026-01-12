Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

As chamas consumiram aproximadamente 10 hectares de vegetação do tipo capim alto
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio florestal mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (9), em uma área de divisa entre a Fazenda Três Marias e a Fazenda Livramento, na região do Carandazal, em Corumbá. As chamas consumiram aproximadamente 10 hectares de vegetação do tipo capim alto.
O combate ao fogo foi realizado por militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), que foram acionados enquanto retornavam ao quartel após a extinção de outro incêndio florestal na região do Pantanal do Nabileque. Diante da rápida propagação das chamas, a equipe iniciou imediatamente as ações de contenção.
No local, os bombeiros empregaram técnicas de combate direto e indireto, com apoio de maquinário disponibilizado pelas próprias fazendas, o que contribuiu para o controle e a extinção do incêndio. A atuação rápida evitou que o fogo se alastrasse para áreas maiores e causasse danos ainda mais significativos ao meio ambiente.
O Corpo de Bombeiros alerta que, neste período de estiagem, os riscos de incêndios florestais aumentam consideravelmente e reforça a importância da prevenção. Qualquer foco de incêndio deve ser comunicado imediatamente pelo telefone 193.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta
Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido em Corumbá
Homem é ferido com faca no bairro Popular Nova em Corumbá
Colisão
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana precisou ser acionado para atendimento das vítimas.
Política
Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS