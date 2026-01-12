Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026 • 17:01

Buscar

Últimas notícias
X
Fogo

Incêndio atinge área de divisa entre fazendas do Carandazal em Corumbá

As chamas consumiram aproximadamente 10 hectares de vegetação do tipo capim alto

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 08:22

Atualizado em 12/01/2026 às 11:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio florestal mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira (9), em uma área de divisa entre a Fazenda Três Marias e a Fazenda Livramento, na região do Carandazal, em Corumbá. As chamas consumiram aproximadamente 10 hectares de vegetação do tipo capim alto.

O combate ao fogo foi realizado por militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), que foram acionados enquanto retornavam ao quartel após a extinção de outro incêndio florestal na região do Pantanal do Nabileque. Diante da rápida propagação das chamas, a equipe iniciou imediatamente as ações de contenção.

No local, os bombeiros empregaram técnicas de combate direto e indireto, com apoio de maquinário disponibilizado pelas próprias fazendas, o que contribuiu para o controle e a extinção do incêndio. A atuação rápida evitou que o fogo se alastrasse para áreas maiores e causasse danos ainda mais significativos ao meio ambiente.

O Corpo de Bombeiros alerta que, neste período de estiagem, os riscos de incêndios florestais aumentam consideravelmente e reforça a importância da prevenção. Qualquer foco de incêndio deve ser comunicado imediatamente pelo telefone 193.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

• Bombeiros extinguem incêndio florestal no Pantanal do Nabileque

• Bombeiros controlam incêndio no Pantanal de Nabileque e usam cavalos em área difícil

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Regularização

Corumbá prorroga prazo de programa que concede até 100% de desconto em dívidas

Fogo

Incêndio florestal atinge cerca de 400 hectares no Pantanal do Nabileque

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Corumbá

Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta

Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido em Corumbá

Homem é ferido com faca no bairro Popular Nova em Corumbá

Educação

Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta

Publicidade

Trânsito

Colisão entre moto e bicicleta deixa ciclista ferido em Corumbá

ÚLTIMAS

Colisão

Acidente entre Biz e bicicleta é registrado na Pantaneta

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana precisou ser acionado para atendimento das vítimas.

Política

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

Ele substitui temporariamente Ricardo Lewandowski, que pediu demissão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo