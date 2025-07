Incêndio atinge cozinha de residência em Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na manhã de ontem (29), na Rua Bonita, no Conjunto Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. As chamas danificaram eletrodomésticos, armários, móveis e parte do forro do imóvel. Ninguém ficou ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o fogo ficou concentrado no interior da cozinha. O morador percebeu o cheiro de fumaça e, ao verificar o local, encontrou o cômodo em chamas. Ele utilizou uma mangueira de jardim para iniciar o resfriamento antes da chegada da guarnição.



No local, os bombeiros realizaram o combate completo às chamas, o rescaldo e a avaliação estrutural da residência. Aproximadamente 300 litros de água foram utilizados na operação.



O morador relatou suspeitar que o incêndio tenha começado no motor da geladeira, que apresentava defeitos, mas ainda era utilizada. Após a atuação da equipe, a casa foi deixada sob responsabilidade do proprietário.



O Corpo de Bombeiros reforça a importância da manutenção das instalações elétricas e alerta sobre o risco de utilizar equipamentos com defeitos, especialmente em áreas como cozinhas e lavanderias, onde há maior risco de sobrecarga elétrica.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!