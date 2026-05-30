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Incêndio atinge espetaria durante a madrugada no centro de Corumbá

Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia mais riscos pelo Corpo de Bombeiros, o local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.

Redação

Publicado em 30/05/2026 às 11:39

Atualizado em 30/05/2026 às 11:41

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Corpo de Bombeiros / Imagem ilustrativa

Um incêndio atingiu uma espetaria na madrugada deste sábado (30), no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Porto Carreiro, na região central de Corumbá. O caso foi registrado por volta da 1h40 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma grande quantidade de fumaça saindo do interior do estabelecimento, que estava fechado naquele momento. Para conseguir entrar e combater as chamas, foi necessário forçar a abertura da porta principal.

Dentro do imóvel, o fogo estava concentrado em uma torre de som, apontada como o possível ponto de origem do incêndio. As equipes trabalharam rapidamente para controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhasse para outras áreas do comércio.

Apesar da rápida atuação, alguns objetos foram destruídos pelo incêndio. Entre os prejuízos estão 18 cadeiras, seis mesas de bar, uma televisão de 40 polegadas, uma torre de som, toalhas de mesa e outros utensílios utilizados no estabelecimento.

O proprietário da espetaria compareceu ao local e acompanhou o atendimento da ocorrência.

Após a extinção completa do incêndio e a verificação de que não havia mais riscos, o local foi deixado em segurança. Ninguém ficou ferido.

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