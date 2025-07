Incêndio atinge motor de veículo no centro de Corumbá

Divulgação/ Bombeiros

Na manhã desta terça-feira (09), por volta das 7h10, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um incêndio em um veículo HB20 na Rua Cabral, próximo à esquina com a Rua Tiradentes, região central de Corumbá.



Segundo relato da proprietária, ao ligar o carro ela percebeu um forte cheiro de queimado e notou fumaça na parte frontal, acionando imediatamente os bombeiros.



A guarnição realizou o combate ao fogo, utilizando aproximadamente 200 litros de água para conter as chamas e realizar o rescaldo. O incêndio ficou restrito ao compartimento do motor, evitando que o fogo se espalhasse para outras partes do veículo. Não houve registro de feridos.

