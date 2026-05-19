Incêndio atinge padaria em Corumbá e danifica equipamentos e produtos

Divulgação

Um incêndio atingiu uma padaria e confeitaria localizada na Rua Cabral, quase esquina com a Rua Tenente Melquíades de Jesus, na região central de Corumbá, na madrugada desta terça-feira (19). A guarnição de prontidão do 3º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 3h30 e deslocou-se imediatamente ao local.

Ao chegar, a equipe constatou que as chamas tinham origem em um botijão de gás acoplado a um forno, atingindo toda a área de produção do estabelecimento. Imediatamente, os bombeiros iniciaram as ações de combate ao incêndio, realizando a extinção das chamas, a retirada dos botijões e, posteriormente, o trabalho de rescaldo para eliminar qualquer possibilidade de reignição. Durante a operação, foram utilizados aproximadamente 500 litros de água.

Em decorrência do incêndio, diversos materiais e equipamentos foram danificados, entre eles uma amassadeira, fogão, geladeira, forno, prateleiras, utensílios utilizados na produção, além de produtos destinados à confecção diária da padaria, como bolos, doces e outros insumos.

Após a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança, a guarnição deixou o local em segurança ao proprietário do estabelecimento. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da manutenção periódica de botijões e equipamentos a gás, além da instalação de sistemas de segurança, como extintores, para prevenir incêndios em estabelecimentos comerciais. Em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 193.

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