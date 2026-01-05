Acessibilidade

05 de Janeiro de 2026 • 13:12

Buscar

Últimas notícias
X
Fogo

Incêndio atinge quarto de casa no bairro Aeroporto em Corumbá

A ocorrência foi atendida por equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 10:53

Atualizado em 05/01/2026 às 11:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na tarde de domingo (4), por volta das 17h30, na Rua Goiás, bairro Aeroporto, em Corumbá. A ocorrência foi atendida por equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), após acionamento pelo telefone de emergência 193, que informava a presença de grande quantidade de fumaça saindo do interior do imóvel.

Segundo os bombeiros, as viaturas ABTF e UR deslocaram-se rapidamente até o endereço informado e, ao chegarem ao local, foram recebidas por um vizinho, que relatou que o morador da residência não se encontrava no imóvel no momento do sinistro. O fogo atingiu um dos quartos da casa, provocando danos materiais, incluindo um aparelho de ar-condicionado, um guarda-roupa, um ventilador, uma cama e uma máquina de lavar roupas.

Ainda conforme relato do vizinho, com o auxílio de outros moradores próximos, ele conseguiu entrar na residência e realizar o controle inicial das chamas, utilizando mangueira de jardim e baldes com água, o que impediu que o incêndio se alastrasse para os demais cômodos do imóvel. Com a chegada das guarnições do 3º GBM, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o uso aproximado de 200 litros de água, eliminando possíveis focos remanescentes e garantindo a segurança do local.

Após o controle total da situação, os bombeiros repassaram orientações ao responsável pelo imóvel, especialmente quanto à necessidade de manter o ambiente ventilado e de acionar um eletricista para avaliar a rede elétrica antes de qualquer religamento. Não houve registro de vítimas, e após a conclusão dos procedimentos, as guarnições retornaram à base sem alterações.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Condutor fica ferido após capotamento na BR-262, em Corumbá

• PM registra ocorrência de ameaça e resistência em Corumbá

• Colisão em Corumbá envolve motociclista sem CNH e alcoolizado

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Bombeiros salvam cachorro preso em grade em Corumbá

Trânsito

Bombeiros atendem vítima de acidente em Corumbá

Meio ambiente

Projeto vai mapear onças-pintadas e medir convivência com comunidades no Pantanal

O objetivo do trabalho, que é inédito, é entender as percepções locais sobre a onça-pintada e desenvolver estratégias para melhorar a convivência e reduzir os conflitos entre humanos e o grande felino

Corumbá

Bombeiros atendem acidente no Jardim Aeroporto

Publicidade

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

ÚLTIMAS

Aquidauana

Aquidauanense se recupera após ser esfaqueado durante comemorações de Ano-Novo

Devido à gravidade do ferimento e suspeita médica de uma possível perfuração no pulmão, o jovem precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande,

Aquidauana

PM captura homem com mandado de prisão em aberto no Nova Aquidauana

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo