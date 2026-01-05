Incêndio atinge quarto de casa no bairro Aeroporto em Corumbá

A ocorrência foi atendida por equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na tarde de domingo (4), por volta das 17h30, na Rua Goiás, bairro Aeroporto, em Corumbá. A ocorrência foi atendida por equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), após acionamento pelo telefone de emergência 193, que informava a presença de grande quantidade de fumaça saindo do interior do imóvel.
Segundo os bombeiros, as viaturas ABTF e UR deslocaram-se rapidamente até o endereço informado e, ao chegarem ao local, foram recebidas por um vizinho, que relatou que o morador da residência não se encontrava no imóvel no momento do sinistro. O fogo atingiu um dos quartos da casa, provocando danos materiais, incluindo um aparelho de ar-condicionado, um guarda-roupa, um ventilador, uma cama e uma máquina de lavar roupas.
Ainda conforme relato do vizinho, com o auxílio de outros moradores próximos, ele conseguiu entrar na residência e realizar o controle inicial das chamas, utilizando mangueira de jardim e baldes com água, o que impediu que o incêndio se alastrasse para os demais cômodos do imóvel. Com a chegada das guarnições do 3º GBM, foi realizado o trabalho de rescaldo, com o uso aproximado de 200 litros de água, eliminando possíveis focos remanescentes e garantindo a segurança do local.
Após o controle total da situação, os bombeiros repassaram orientações ao responsável pelo imóvel, especialmente quanto à necessidade de manter o ambiente ventilado e de acionar um eletricista para avaliar a rede elétrica antes de qualquer religamento. Não houve registro de vítimas, e após a conclusão dos procedimentos, as guarnições retornaram à base sem alterações.
