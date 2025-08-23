Acessibilidade

23 de Agosto de 2025 • 11:57

Incidente

Incêndio atinge casa em Corumbá e causa danos materiais

Não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais e patrimoniais

Redação

Publicado em 23/08/2025 às 10:26

Atualizado em 23/08/2025 às 10:47

Divulgação CBMS

Na tarde desta sexta-feira, por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma residência no bairro Centro, em Corumbá.

As chamas atingiram o piso superior do imóvel, em um dos cômodos, que estava tomado por fumaça.

A guarnição realizou o combate ao fogo e o rescaldo, que danificou armários, guarda-roupas, malas e diversos materiais de arquivos pessoais da moradora. Foram utilizados aproximadamente 400 litros de água na operação.

Também foi realizada a ventilação do ambiente e a remoção de materiais queimados devido à alta temperatura. A possível causa do incêndio foi um curto-circuito na caixa de distribuição de energia, proveniente de placas solares instaladas na residência.

Não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais e patrimoniais.

FIB-25

Festival de Inverno de Bonito inicia compensação de carbono

O governador participou do momento acompanhado da primeira-dama Mônica Riedel

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

A atuação de ventos do quadrante sul também chama atenção, podendo alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com rajadas ainda mais fortes em alguns momentos

