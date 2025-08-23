Incêndio atinge casa em Corumbá e causa danos materiais

Não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais e patrimoniais
Divulgação CBMS
Na tarde desta sexta-feira, por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma residência no bairro Centro, em Corumbá.
As chamas atingiram o piso superior do imóvel, em um dos cômodos, que estava tomado por fumaça.
A guarnição realizou o combate ao fogo e o rescaldo, que danificou armários, guarda-roupas, malas e diversos materiais de arquivos pessoais da moradora. Foram utilizados aproximadamente 400 litros de água na operação.
Também foi realizada a ventilação do ambiente e a remoção de materiais queimados devido à alta temperatura. A possível causa do incêndio foi um curto-circuito na caixa de distribuição de energia, proveniente de placas solares instaladas na residência.
Não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais e patrimoniais.
