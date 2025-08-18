Incêndio atinge residência em Corumbá e Bombeiros alertam sobre riscos elétricos

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na Rua XV de Novembro, região central de Corumbá, na tarde de domingo (17). O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido e que as chamas, controladas pelos próprios moradores antes da chegada da guarnição, provocaram danos em eletrodomésticos e parte do teto.



Segundo relato da proprietária, o fogo começou após deixar um alimento em preparo na Air Fryer. O aparelho estava conectado à mesma tomada que um micro-ondas, situação que pode ter causado sobrecarga elétrica. A guarnição realizou o rescaldo e retirou os materiais queimados para evitar reignição.



Entre os equipamentos atingidos estavam a Air Fryer, o micro-ondas e um ar-condicionado. O teto da cozinha também foi danificado.



Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros alertou para os perigos de ligar vários eletrodomésticos em um único ponto de energia. A recomendação é distribuir os aparelhos em diferentes tomadas, utilizar extensões adequadas e manter a rede elétrica sempre revisada, como forma de prevenir acidentes.

