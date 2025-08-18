Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 11:53

Buscar

Últimas notícias
X
Fogo

Incêndio atinge residência em Corumbá e Bombeiros alertam sobre riscos elétricos

O fogo começou após deixar um alimento em preparo na Air Fryer

Da redação

Publicado em 18/08/2025 às 09:58

Atualizado em 18/08/2025 às 10:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na Rua XV de Novembro, região central de Corumbá, na tarde de domingo (17). O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido e que as chamas, controladas pelos próprios moradores antes da chegada da guarnição, provocaram danos em eletrodomésticos e parte do teto.

Segundo relato da proprietária, o fogo começou após deixar um alimento em preparo na Air Fryer. O aparelho estava conectado à mesma tomada que um micro-ondas, situação que pode ter causado sobrecarga elétrica. A guarnição realizou o rescaldo e retirou os materiais queimados para evitar reignição.

Entre os equipamentos atingidos estavam a Air Fryer, o micro-ondas e um ar-condicionado. O teto da cozinha também foi danificado.

Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros alertou para os perigos de ligar vários eletrodomésticos em um único ponto de energia. A recomendação é distribuir os aparelhos em diferentes tomadas, utilizar extensões adequadas e manter a rede elétrica sempre revisada, como forma de prevenir acidentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Corumbá

• Homem é atacado por cães e fica ferido no bairro Flamboyant em Corumbá

• Bombeiros combatem sete incêndios em Corumbá e Ladário em menos de 10 horas

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Eleições na Bolívia tem fronteira fechada e 2º turno

Fatalidade

Corpo é encontrado boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim

Policial

Homem é morto a facadas em bairro de Corumbá

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no chão, já sem sinais vitais

Institucional

Corumbá abre inscrições para desfile cívico-militar dos 247 anos da cidade

Publicidade

Polícia

Três adolescentes são apreendidos por furto a comércio em Corumbá

ÚLTIMAS

Brasileirão

Santos perde de 6 a 0 para o Vasco e Neymar vai às lágrimas

Esta é também a maior derrota na carreira do craque

Geral

Assessora da deputada Gleice Jane representa MS na 4ª CONAES 

Valdirene Alencar esteve presente na Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo