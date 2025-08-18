Incêndio atinge residência em Corumbá e Bombeiros alertam sobre riscos elétricos

O fogo começou após deixar um alimento em preparo na Air Fryer
Divulgação/ Bombeiros
Um incêndio atingiu a cozinha de uma residência na Rua XV de Novembro, região central de Corumbá, na tarde de domingo (17). O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou ferido e que as chamas, controladas pelos próprios moradores antes da chegada da guarnição, provocaram danos em eletrodomésticos e parte do teto.
Segundo relato da proprietária, o fogo começou após deixar um alimento em preparo na Air Fryer. O aparelho estava conectado à mesma tomada que um micro-ondas, situação que pode ter causado sobrecarga elétrica. A guarnição realizou o rescaldo e retirou os materiais queimados para evitar reignição.
Entre os equipamentos atingidos estavam a Air Fryer, o micro-ondas e um ar-condicionado. O teto da cozinha também foi danificado.
Diante da ocorrência, o Corpo de Bombeiros alertou para os perigos de ligar vários eletrodomésticos em um único ponto de energia. A recomendação é distribuir os aparelhos em diferentes tomadas, utilizar extensões adequadas e manter a rede elétrica sempre revisada, como forma de prevenir acidentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Policial
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no chão, já sem sinais vitais
Brasileirão
Esta é também a maior derrota na carreira do craque
Geral
Valdirene Alencar esteve presente na Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS